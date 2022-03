Macron pede “calma e responsabilidade” após assassínio de líder nacionalista da Córsega na prisão

A morte do líder nacionalista corso Yvan Colonna, anunciada na segunda-feira à noite, depois de não resistir aos ferimentos causados pela agressão de outro detido, na prisão onde cumpria uma pena perpétua, está a aumentar os receios de uma nova vaga de protestos e de violência na Córsega.

Por isso mesmo, Emmanuel Macron, Presidente francês, apelou nesta terça-feira à “calma” e à “responsabilidade” e sublinhou a importância das discussões sobre a autonomia da ilha mediterrânica francesa prometidas pelo Governo na semana passada.

“Temos de estar muito vigilantes; morreu um homem. É uma situação muito grave. Foi requisitado um inquérito e serão tiradas consequências. Não podemos permitir que tais actos sejam cometidos nas nossas prisões”, começou por dizer à rádio France Bleu.

“O mais importante é que se mantenha a calma, que as discussões continuem e que possamos estar todos ligados à ideia de que os corsos podem viver melhor”, disse Macron. “Isto pressupõe, precisamente, este espírito de calma e de responsabilidade”.

Yvan Colonna, de 61 anos, era uma das grandes figuras do movimento independentista da Córsega, e, apesar de sempre se ter declarado inocente desse crime, cumpria, desde 2003, uma pena de prisão perpétua pelo assassínio, em 1998, de Claude Érignac, o então prefeito da ilha.

No dia 2 de Março deu entrada num hospital de Marselha, depois ter sido alvo de uma tentativa de homicídio, por asfixia, na prisão de Arles, no Sul do país. O seu agressor, condenado em 2016 por “associação com um grupo que preparava um acto terrorista”, terá tentado matar Colonna por alegados comentários blasfemos deste contra o islão.

Pouco depois do ataque, cidades como Ajaccio, Bastia ou Calvi foram palco de protestos violentos, com os manifestantes a pedirem justiça por Colonna e a reivindicarem as exigências antigas de maior autonomia e de um novo estatuto para a ilha.

Confrontos na semana passada entre manifestantes e a polícia de Bastia, segunda maior cidade da Córsega, chegaram a deixar 102 pessoas feridas, incluindo 77 agentes policiais, num só dia, fazendo temer o regresso dos fantasmas da luta armada independentista.

A Frente Nacional de Libertação da Córsega, que em 2014 renunciou à luta armada após várias décadas de ataques, avisou mesmo que estava a ponderar pegar de novo nas armas caso Paris se mantenha num estado de “negação desrespeitadora”.

A visita à ilha do ministro do Interior, Gérald Darmanin, na semana passada, ajudou, no entanto, a acalmar os protestos, em parte por causa das promessas que fez: abrir a discussão sobre a autonomia da Córsega.

O Governo francês coloca, porém, dois limites às negociações, que devem começar oficialmente em Abril. “A Córsega mantém-se como parte da República [Francesa]” e “nunca serão aceites duas categorias de pessoas”, informou Gabriel Attal, porta-voz do Governo.

“O trabalho de apaziguamento [da situação na Córsega] feito pelo ministro do interior [e] requisitado pelo primeiro-ministro [Jean Castex] e por mim próprio, era necessário”, explicou Macron.

Os adversários do Presidente francês nas eleições presidenciais de Abril acusam-no, no entanto, de “oportunismo político”.

Citada pelo Le Monde, Valérie Pécresse, candidata dos Republicanos (conservadores), defendeu que “não se negoceia sob pressão da rua” e disse que Macron (centrista) “cedeu à violência”.

Já Marine Le Pen, da União Nacional (extrema-direita), denunciou uma postura de “clientelismo cínico” do Presidente e, citada pela France 24, insistiu que “a Córsega tem de permanecer francesa”.

Yannick Jadot, dos Verdes, da Europa Ecologia-Os Verdes (ambientalistas), preferiu criticar o método: “Como sempre, com este Governo, as coisas precisam de ficar feias antes de se começar à procura de soluções”.