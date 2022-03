Macron vai anunciar a sua recandidatura numa carta aos franceses

A guerra na Ucrânia está a marcar de forma indelével a campanha das presidenciais de Abril. Pode ser prejudicial para vários candidatos, mas eleva a estatura do Presidente.

Emmanuel Macron vai anunciar a sua recandidatura à presidência nesta quinta-feira através de uma quarta aos franceses, que deverá ser publicada esta noite em vários media franceses. O anúncio é feito quase no limite do prazo que se apresentem candidatos às presidenciais de 10 e 24 de Abril (primeira e segunda volta), que termina sexta-feira às 17h, e é marcado pela guerra na Ucrânia, e apresenta o candidato Macron com a vantagem de ser ao mesmo tempo um líder de tempo de guerra e figura central da diplomacia europeia.