Parecem pinturas a óleo, mas são feitas de lixo

À primeira vista, aqueles que vêem as obras de arte de Deniz Sagdic podem pensar que se deparam com pinturas a óleo cheias de cor. Porém, depois de um olhar mais atento, percebem que estão perante obras feitas inteiramente a partir de resíduos descartados, desde botões de calças de ganga até às clássicas embalagens de plástico, sempre vítimas do descarte.

"Há cerca de dez anos, olhei à minha volta e apercebi-me que havia muito desperdício", diz Sagdic à EPA. "Vi que objectos que não passavam de validade eram deitados fora."

Para a sua última exposição, no âmbito do projecto "0" Zero Point, a artista turca colaborou com o centro de gestão de resíduos do Aeroporto Internacional de Istambul, um dos mais movimentados da Europa, que gera cerca de 120 toneladas de resíduos todos os dias.

Através do seu trabalho, Sagdic procura encorajar as pessoas na Turquia a reciclar. As suas obras são feitas a partir de “todo o tipo de materiais residuais” que recolhe em fábricas, restaurantes, centros de recolha de lixo ou recebe de pessoas à sua volta. Depois, já no estúdio, separa esses materiais por cor, tom e forma.

"Comecei uma jornada para ver se conseguia fazer uma obra de arte [a partir destes resíduos] em vez de os deitar fora como os outros consumidores", diz Sagdic. A exposição pode ser vista no Aeroporto de Istambul.

Texto editado por Amanda Ribeiro