Movimento Unidos Contra o Desperdício propõe receitas com as sobras do Natal, feitas por chefs

Em muitas casas, Natal é sinónimo de abundância à mesa e desperdício de comida nos dias seguintes. Por isso, o Movimento Unidos Contra o Desperdício — que foi fundado por dez entidades, congregadas pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares — desafiou dois cozinheiros, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa para partilharem receitas onde nada é desperdiçado.

“Um Natal Unidos Contra o Desperdício” é o mote da campanha que alerta os portugueses para o grande desperdício que há sempre nesta época festiva. Segundo as estatísticas, citadas pelo movimento, um terço dos alimentos acabam no lixo. Para simbolizar esse terço, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa partilham receitas, no site da organização, em que o desperdício é zero. Justa Nobre sugere bolinhos “Fim das Festas”, Brás de Aparas de Peru e Empadão de Bacalhau; e Henrique Sá Pessoa fica-se pelo Arroz de Polvo e Roupa Velha.

“Combater o desperdício é uma missão que toca a todos. Esta campanha pretende precisamente alertar os portugueses para o desperdício que acontece nestes dias de festa e sensibilizar para que invertam esta situação e aproveitem as sobras para que nada seja desperdiçado”, justifica Francisco Mello e Castro, coordenador-executivo do movimento. Em Portugal, estima-se que cerca de um milhão de toneladas de alimentos continue a ir para o lixo.

O Unidos Contra o Desperdício integra a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), a Associação Portuguesa de Logística (Aplog), a Câmara Municipal de Lisboa, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA) a Dariacordar/Zero Desperdício, a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e a Refood. Tem ainda o patrocínio da Presidência República e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Foto

Roupa Velha, de Henrique Sá Pessoa

Ingredientes:

2 Postas de Bacalhau

1 Cebola

4 Dentes de Alho

2 Cenoura cozidas

4 Batatas cozidas

1/2 Couve Portuguesa cozida

200ml de Azeite

Q.b. de Sal

Q.b. de Pimenta

3 ovos cozido (opcional)

Preparação:

Começar por desfiar o bacalhau e reservar. Cortar as batatas, as cenouras em pedaços pequenos e laminar a couve portuguesa. Picar a cebola e alho. Alourar a cebola e o alho em azeite. Adicionar os restantes ingredientes preparados e envolver bem. Temperar a gosto e servir de imediato.

Bolinhos “Fim das Festas”, de Justa Nobre

Ingredientes:

Foto

25/30 formas pequenas de queques

200g açúcar

2 dl água

300g Bolo-rei duro

8 ovos

100g farinha sem fermento

2 maçãs

q.b. caramelo salgado

Preparação: