Menos reciclagem e mais lixo em aterros são o ponto negro de um quadro ambiental positivo em 2020

Os dados de 2020 sobre o Estado do Ambiente, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram um país fortemente influenciado pela pandemia, com menos emissões de gases com efeito de estufa (GEE), menor consumo de energia e melhor qualidade do ar. Mas, como o próprio documento refere, “nem todos os indicadores ambientais tiveram evolução positiva”, e a gestão de resíduos aparece como o principal aspecto negativo do ano. Houve uma diminuição da preparação dos resíduos para reutilização e reciclagem e um aumento da deposição de lixo em aterro, o que fez com que o país se tenha afastado das metas a que se tinha proposto para aquele ano.