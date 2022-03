Estratégia europeia de sanções económicas à Rússia não é racional nem sustentável

Mesmo que a União Europeia deixasse de importar petróleo e gás natural da Rússia, a Rússia continuaria com excedente externo, o que lhe permitiria estabilizar a cotação do rublo

Afigura-se que toda a estratégia das sanções económicas da União Europeia à Rússia resulta, por um lado, do sentimento de impotência perante o uso de força militar pela Rússia na Ucrânia e, por outro lado, da pressão política dos EUA e de alguns estados-membros da União Europeia, nomeadamente a Polónia. Em particular, discute-se no presente um embargo completo às importações de combustíveis da Rússia tendo o governo polaco recentemente defendido um embargo total ao comércio com a Rússia.