Esposende lança visitas guiadas em bicicleta eléctrica

“Esposende com E(co)stória” arrancou este domingo com o primeiro passeio guiado em bicicleta eléctrica todo-o-terreno.

Um domingo por mês, de Março a Agosto, há “Esposende com E(co)stória” para pedalar em bicicleta eléctrica todo-o-terreno pelo concelho. A iniciativa organizada pelo município visa “dar a conhecer o território concelhio, nomeadamente o património natural, paisagístico, arqueológico, religioso, cultural e etnográfico”, assim como as redes de miradouros, de observatórios de avifauna e de percursos pedestres de Esposende.

As visitas são guiadas por “técnicos com especialização nas áreas da geodiversidade, património histórico e cultural”, e são de participação gratuita, ainda que seja necessária a inscrição prévia no passeio, através do site da empresa municipal Esposende 2000.

De acordo com o comunicado de imprensa da autarquia, “cada visita é limitada a quatro participantes”, dado o número de bicicletas eléctricas disponibilizadas pelo município, “mas pode ser alargada até dez pessoas, sendo que as restantes terão que usar a sua própria e-bike”.

O programa arrancou este domingo, 20 de Março, com o “percurso dos miradouros”, subindo aos “locais mais elevados do concelho”. No dia 24 de Abril, seguem-se “caminhos com história”, uma iniciativa inserida no evento BTT Luso Galaico; no dia 22 de Maio, há percurso pelas “árvores notáveis” do concelho; a 19 de Junho, percorrem-se os “caminhos de fé”; enquanto no dia 17 de Julho o passeio de bicicleta atravessa o “património natural (PNLN)” de Esposende. A iniciativa termina a 21 de Agosto, ao pedalar pelos “caminhos da Idade Média”.