Carolina do Sul vai ter execuções por pelotão de fuzilamento

Desde 1976 houve três execuções por este método nos EUA, todas no estado do Utah, um dos três em que o método era uma opção para os condenados. A Carolina do Sul junta-se agora ao Utah, Oklahoma e Mississippi.

A Carolina do Sul anunciou que tem agora os meios para levar a cabo execuções de penas de morte com recurso a pelotão de fuzilamento, depois de obras que instalaram uma cadeira de metal, vidro resistente a balas para separar a sala onde decorre a execução da câmara onde estão testemunhas, e da aquisição de equipamento protector para quem dispara – pessoas que serão escolhidas entre candidaturas voluntárias de empregados do sistema prisional, que terão de cumprir certas condições, segundo um comunicado do estado.

O estado norte-americano junta-se agora aos três onde é possível que a pena capital fosse executada por pelotão de fuzilamento: Utah, Oklahoma e Mississippi. A última vez que houve uma pena de morte executada deste modo nos EUA foi em 2010, no Utah, e desde 1976 outras duas pessoas foram mortas por pelotão de fuzilamento no estado.

As autoridades prisionais norte-americanas têm tido cada vez mais dificuldades em ter acesso a medicamentos para a injecção letal, com as farmacêuticas a impor controlos na distribuição ou mesmo a parar de produzir medicamentos da mistura usada na injecção legal.

Em 2016, a Pfizer foi a última a impor controlos, deixando os 31 estados norte-americanos onde existe pena de morte sem modo de adquirir de forma legal os fármacos necessários, levando a recurso a alternativas como por exemplo a farmácias que produzem medicamentos manipulados.

As execuções nível nacional estão em mínimos históricos por causa da falta dos medicamentos, segundo o Death Penalty Information Center.

Na Carolina do Sul, uma lei aprovada em 2021 autorizava a o fuzilamento por um pelotão de três pessoas ou a cadeira eléctrica caso não estivesse disponível a injecção letal. A cadeira eléctrica é o modo preferencial de execução da pena, segundo esta lei.

A última execução na Carolina do Sul foi levada a cabo em 2011, quando Jeffrey Motts, de 36 anos, foi morto com injecção letal pelo assassínio de um companheiro de cela, em 2005.

A Carolina do Sul levou a cabo 43 execuções desde que os Estados Unidos voltaram a ter pena de morte em 1977. Há actualmente 35 pessoas no corredor da morte no estado.