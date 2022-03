Pedro Pedro regressa ao Portugal Fashion: “É onde me sinto um peixinho dentro de água”

O terceiro dia do evento de moda da Invicta ficou marcado pelo regresso do consagrador criador. Destacaram-se também as apresentações de Unflower, Susana Bettencourt e Pé de Chumbo.

Nos bastidores do Portugal Fashion (PF) preparam-se os últimos detalhes do desfile mais aguardado desta estação. Ao terceiro dia, chegou, finalmente, a hora do regresso de Pedro Pedro. “Está tudo preparado. Estou confiante”, anuncia sorridente o criador, ao PÚBLICO. Pouco depois na sala das colunas na Alfândega estarão centenas de pessoas e a emoção é palpável no ar. “Isto é onde me sinto um peixinho dentro de água”, confessa.