Quando Putin diz “autopurificação”, os seus críticos ouvem “purgas”

Ecos de retórica estalinista no ataque do Presidente contra os “traidores” e os “insectos”, ao mesmo tempo que celebra “unidade” do povo russo.

A Rússia “não via uma unidade como esta há muito tempo”, disse o Presidente Vladimir Putin num discurso, esta sexta-feira, perante um estádio de Moscovo, o mesmo que recebeu a final do Campeonato do Mundo de futebol em 2018, cheio de apoiantes, agitando bandeiras nacionais, muitas delas com a letra Z, que se tornou símbolo de apoio ao líder. A celebração que, segundo as autoridades, reuniu mais de 200 mil pessoas, marcou o oitavo aniversário da anexação russa da Crimeia.