Turismo da Polónia: “Temos que apostar no futuro”

Parques naturais, património UNESCO, cidades históricas, lagos, minas de sal, rotas de gnomos: a Polónia promove-se em Lisboa, acreditando no turismo, apesar da guerra na vizinha Ucrânia e das suas consequências também para os vizinhos. “É seguro viajar para a Polónia”, realça a directora do Turismo do país.

A apresentação do Turismo da Polónia já estava marcada há bastante tempo, tinha sido pensada para coincidir com a Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre até domingo, mas ninguém imaginara que coincidiria também com a guerra que está a devastar a Ucrânia e que já levou 1,8 milhões de pessoas a procurar refúgio em território polaco.

“Não é fácil dizer aos portugueses ‘venham agora’”, reconheceu a directora do Turismo da Polónia, Agata Witoslawska, esta terça-feira em Lisboa, durante um pequeno-almoço no Palácio Verride, onde aconteceu a apresentação. “Mas”, garantiu, “é seguro viajar para a Polónia”, onde a vida continua a decorrer com normalidade, os restaurantes estão abertos e os hotéis prontos a receber turistas. A expectativa é a de que também os “estudantes Erasmus voltem rapidamente”.

“Temos que apostar no futuro”, disse ainda Agata Witoslawska. “O mercado português estava a crescer antes da pandemia. Queremos recuperar esses números.” Uma viagem à Polónia pode ser planeada agora e reservada para quando a situação estiver mais estabilizada. E, se assim for, o país tem muito para mostrar: cultura, natureza, cidades históricas, parques naturais, património UNESCO, turismo sustentável.

Foto Cracóvia, uma das grandes cidades históricas da Polónia Michal Krakowiak

Se olharmos para a lista da UNESCO, são 17 os monumentos classificados, sendo a Cidade Velha de Cracóvia e a Mina de Sal de Wieliczka os primeiros a integrar a lista, em 1978. A eles juntou-se mais tarde a Rota de Arquitectura em Madeira, na região de Matopolska, no Sul do país, 1500 quilómetros de descoberta de igrejas construídas em madeira, entre templos católicos e ortodoxos.

Para os apaixonados por arquitectura e por história, o Castelo da Ordem Teutónica, em Malbork, e o Conjunto Urbano Medieval de Torún, situado na margem direita do rio Vístula e que é a cidade natal de Nicolau Copérnico, são excelentes exemplos de arquitectura gótica.

Foto Montes Tatra dr

Já para quem tiver o turismo sustentável como foco, o ideal será explorar os 23 Parques Nacionais espalhados pelo país, como o Muzakowski, monumento da UNESCO situado junto da fronteira com a Alemanha, ou o Parque da Ilha de Wolin. Ou, na fronteira com a República Checa, os parques Karkonosze e das Montanhas Stołowe .

Outra possibilidade são os Grandes Lagos da Masúria, uma rota navegável com 126 km de extensão (o lago dos cisnes é um dos maiores paradeiros de aves aquáticas da Europa), numa região onde, em paralelo, se pode partir à descoberta das fortalezas erguidas pelos Cavaleiros Teutónicos. E, saltando no tempo, quem quiser aprofundar a história, poderá entrar na Toca do Lobo, em Gierloz da Masúria, o maior quartel-general de Hitler em território polaco.

E uma cidade sustentável? No topo da lista está Lodz, escolhida em 2022 pela National Geographic como um dos melhores destinos sustentáveis. Sustentável e cinematográfica: Lodz é um importante centro de produção de cinema, onde se pode visitar, por exemplo, a Escola Superior de Cinema, cuja história está ligada a realizadores como Roman Polanski, Andrzej Wajda​ e outros. É uma cidade a reinventar-se, com antigos espaços industriais a reconverterem-se e a albergar agora projectos culturais.

Foto Mina de sal Wieliczka dr

As sugestões passam ainda por uma rota dos gnomos na capital gótica da região de Wroclaw, ou pela exploração de “tesouros subterrâneos” como a Mina em Zloty Stk ou a Cidade Subterrânea de Osówka, o ambicioso complexo de túneis no qual Hitler pensava poder abrigar mais de 20 mil pessoas.

Esperando que 2023 seja um ano bem diferente do que está a ser 2022, a Polónia aposta em alguns trunfos: a cidade de Lublin, na parte oriental do país, será a Capital Europeia da Juventude. Situada a 150 km de Varsóvia e a 330 de Cracóvia, pode funcionar muito bem como ponto de paragem entre uma e outra. Também para 2023 estão previstos os Jogos Europeus, que irão decorrer em Cracóvia e na região de Malopolska, de 21 de Junho a 2 de Julho, com 24 modalidades de competição.

Em 2023, ou ainda em 2022, a Polónia está aberta aos turistas e mantém-se confiante: “O turismo recupera sempre, porque as pessoas querem viajar em liberdade, conhecer outras pessoas, outros países”, acredita Agata Witoslawska.