“Ocupas” invadem mansão de oligarca russo em Londres

Um grupo de pessoas ocupou uma mansão em Londres que deverá pertencer ao bilionário russo Oleg Deripaska, que na semana passada foi colocado na lista britânica de sanções. Os “ocupas” penduraram uma bandeira ucraniana e um cartaz onde se lia “Esta propriedade foi libertada”.

A polícia foi chamada ao local no início desta segunda-feira, depois de ter recebido a informação de que os activistas entraram na mansão milionária em Belgrave Square, uma zona rica da capital britânica onde estão sediadas várias embaixadas.

“Ao ocupar esta mansão, queremos mostrar solidariedade para com o povo ucraniano, mas também para com os russos que nunca concordaram com esta loucura”, referiram os ocupantes, que se auto-intitularam anarquistas, em comunicado. “Vocês ocupam a Ucrânia, nós ocupamo-vos.”

Várias pessoas conseguiram entrar e penduraram cartazes nas janelas superiores, descreveu a polícia em comunicado, sem desvendar quem reportou o incidente.

O Reino Unido congelou os activos de Deripaska, um dos muitos oligarcas russos sinalizados na sequência da invasão russa à Ucrânia — à qual o Kremlin chamou de “operação militar especial” —, esta quinta-feira. Estima-se que Deripaska, que tem acções no En+ Group, uma empresa de energia e extracção que é detentora da UC Rusual, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo, detenha mais de dois mil milhões de libras e um portefólio de mansões multimilionárias no Reino Unido, referiu o governo britânico na altura.

O governo britânico diz também que Deripaska está intimamente ligado ao governo russo e a Vladimir Putin.

Documentos de 2007 do Supremo Tribunal do Reino Unido identificavam Deripaska como o beneficiário efectivo da mansão de Belgrave Square. Um juiz envolvido num caso no ano passado afirmou que esta propriedade e outra casa, fora de Londres, mas também de Deripaska, deveriam valer cerca de 40 milhões de libras (cerca de 47 milhões de euros).

A equipa de Deripaska não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters. Pouco depois da imposição das sanções, Deripaska disse que a paz na Ucrânia era necessária o mais rapidamente possível e avisou que a Rússia ficaria diferente depois do conflito.

Os “ocupas” referiram, no comunicado, que a mansão iria servir de “centro de apoio a refugiados” e que outras propriedades estavam sinalizadas.

O Reino Unido aplicou sanções a cerca de 20 oligarcas russos, incluindo Roman Abramovich e Alisher Usmanov, congelando os seus bens imobiliários por toda a capital e impedindo-os de visitar o país.