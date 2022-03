O ‘português’ Roman Abramovich é alvo de sanções pelo Reino Unido. O que se sabe sobre o dono do Chelsea?

Roman Abramovich é um da lista de oligarcas russos alvos de sanções por parte do Reino Unido que viram os seus bens congelados e estão proibidos de viajar para o Reino Unido. As sanções impedem que o multimilionário, que também tem nacionalidade portuguesa, venda o Chelsea FC, de que é proprietário.

O multimilionário russo e proprietário do Chelsea FC, Roman Abramovich, viu os seus bens congelados como parte de um pacote de sanções aprovadas pelo governo britânico esta quinta-feira, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. O processo de venda do clube, que tinha começado no início do mês, fica, assim, em pausa, uma vez que Abramovich está impedido de fazer transacções com indivíduos ou empresas no Reino Unido.

Em Portugal, Roman Abramovich, que tem nacionalidade russa, israelita, lituana e portuguesa, naturalizou-se em Abril ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita — ainda que existam dúvidas acerca da sua árvore genealógica por falta de fontes credíveis. Não se sabe ainda se o multimilionário tem bens em Portugal e se, como consequência, o Governo português irá impor sanções semelhantes.

O que se sabe, por enquanto, é que o multimilionário ficou fora do reforço das sanções impostas pela União Europeia e anunciadas na última quarta-feira. Os 27 Estados-membros da EU acrescentaram alguns nomes de dirigentes e oligarcas russos à lista das pessoas sujeitas a congelamento de bens e proibição de viagens na UE. Os nomes não foram oficialmente revelados, mas a CNN Portugal escreve que o de Roman Abramovich não consta na lista.

No que toca à decisão do Reino Unido, Boris Johnson justifica-a dizendo que “não pode haver paraísos” para quem apoia a invasão russa à Ucrânia. “As sanções de hoje são o último passo no apoio firme do Reino Unido ao povo ucraniano. Seremos implacáveis com aqueles que possibilitam o assassinato de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos”, acrescentou, citado pela BBC.

Abramovich, 55 anos, é apenas um dos nomes da lista de novas sanções do Reino Unido anunciadas esta quinta-feira. O seu antigo sócio, Oleg Deripaska, e ainda Igor Sechin, presidente executivo da petrolífera estatal russa Rosneft, Andrey Kostin, presidente do banco VTB, Alexei Miller, presidente da empresa de energia Gazprom, Nikolai Tokarev, presidente da empresa estatal russa de oleodutos Transneft, e Dmitri Lebedev, presidente do Conselho de Administração do Banco Rossiya foram outros dos nomes incluídos nas sanções, que incluem o congelamento de bens e a proibição de viagens. Além do congelamento de bens e da proibição de viagens para o Reino Unido, nenhum cidadão ou empresa britânica pode fazer negócios com eles.

O que acontece ao Chelsea FC?

O proprietário do Chelsea FC desde 2003 vê-se, agora, impedido de vender o clube tal como tinha planeado. A decisão não deverá, contudo, impedir o funcionamento do clube que ocupa a terceira posição da Premier League: de acordo com a Reuters, o governo britânico emitiu uma licença especial para que o clube continue a jogar, a pagar salários e que os portadores de bilhetes anuais continuem a poder assistir a jogos. Porém, o clube está impedido de vender bilhetes para jogos e negociar jogadores.

“Sei que isto traz alguma incerteza, mas o governo vai trabalhar com a Liga e com os clubes para que nos mantenhamos a jogar, enquanto garantimos que as sanções atingem os seus alvos”, escreveu Nadine Dorries, ministra do Desporto. “Os clubes de futebol são bens culturais e o alicerce das nossas comunidades. Estamos empenhados em protege-los”. Esta licença poderá ser revista.

1/ 4??Putin’s attack on Ukraine continues & we are witnessing new levels of evil by the hour. Today the Government has announced further sanctions against individuals linked to the Russian Government. This list includes Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club. — Nadine Dorries (@NadineDorries) March 10, 2022

Antigo político com raízes na Ucrânia, Abramovich foi convidado, a 28 de Fevereiro, para ajudar nas negociações com o Kremlin, tendo em vista uma solução pacífica para a guerra. O multimilionário, que é visto como uma pessoa próxima da liderança russa — em 2018, terá sido incluído na denominada “Lista do Kremlin”, divulgada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que enumerava os oligarcas e políticos russos com um papel significativo na economia do país — mostrou-se disponível para ajudar, mas não se sabe ao certo se teve algum papel nas negociações que já decorreram entretanto.