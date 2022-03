O perigo de uma guerra rotineira

Vários líderes mundiais repetem os apelos a Moscovo para que acabe os ataques à Ucrânia e abra portas à negociação de um acordo de paz ou, ao menos, um cessar-fogo. Nos encontros bilaterais das últimas horas, constataram-se os primeiros sinais de abertura, com a Rússia a “começar a falar de forma construtiva”, de acordo com a avaliação do chefe da delegação ucraniana. Não sabemos como conciliar essa atitude “construtiva” com o alargamento dos ataques às regiões ocidentais da Ucrânia, com o intenso bombardeamento de cidades ou com a mobilização de tropas que indicia um assalto a Kiev. É prudente considerar os efeitos de uma guerra longa e rotineira.