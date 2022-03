Rabino da Comunidade Israelita do Porto detido pela Judiciária

Responsável pela emissão de certificados de descendentes de judeus sefarditas, entre os quais o do russo Roman Abramovich, preparava-se para viajar para Israel quando foi detido. Operação da Judiciária visa outros elementos da direcção da comunidade judaica portuense.

Daniel Litvak, rabino da Comunidade Israelita do Porto (CIP), responsável último pela certificação como descendente sefardita que permitiu ao oligarca russo Roman Abramovich obter a nacionalidade portuguesa, em Abril do ano passado, foi detido nesta quinta-feira no Porto pela Polícia Judiciária quando se preparava para viajar para Israel, segundo o PÚBLICO apurou.