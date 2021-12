O regresso dos sefarditas a Portugal

Membros das ancestrais comunidades judaicas na Península Ibérica (Sefarad em hebraico), os judeus sefarditas receberam ordem de expulsão no final do século XV, primeiro de Espanha, em 1492, depois de Portugal, em 1496. Aqueles que aceitaram converter-se ao cristianismo ficaram, mas muitos iniciaram uma diáspora que os levaria a várias geografias do globo. Meio milénio depois, o Estado português procurou reconciliar-se com a história e reparar esta intolerância religiosa.