As mulheres das vidas de Lavrov e Putin: Uma história de amantes, filhos ilegítimos e milhões

Polina Kovaleva tem apenas 26 anos e é filha de Svetlana Polyakova, uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) russo, com um rendimento anual condizente com o de um funcionário público a que juntou, entre 2015 e 2020, 97 milhões de rublos (menos de 700 mil euros) declarados do negócio de um restaurante. Sobre o pai biológico de Polina não há muita informação, sabendo-se apenas que​ não tem qualquer fortuna.