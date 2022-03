Como travar a doença renal?

As comunidades médicas e científicas têm feito um esforço evidente na divulgação global do conhecimento, de forma a reduzir o impacto da doença e permitir uma maior sobrevida. A este plano chamamos Literacia em Saúde, que a Organização Mundial da Saúde definiu como o conjunto de “competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder, compreender e utilizar informação por forma a promover e a manter uma boa saúde”.

Os últimos tempos têm sido dominados por uma pandemia de origem viral, que condiciona de forma acentuada a morbilidade e a mortalidade da população mundial e sobre a qual bastante informação tem sido difundida. No entanto, o presente momento é igualmente assolado por uma epidemia silenciosa cujo conhecimento (e reconhecimento) é ainda limitado: trata-se da doença renal crónica (DRC).

Calcula-se que, em média, uma em cada dez pessoas sofra desta patologia, com consequentes restrições importantes na saúde e sobrevida global. O número de casos de doença renal aumenta de forma significativa com o envelhecimento da população, estimando-se que esta atinja cerca de 20% a 25% dos indivíduos com mais de 65 anos. Dados mundiais, publicados em 2020 e referentes ao ano de 2017, registaram quase 700 milhões de casos de doença renal crónica, sendo esta responsável pela morte de 1,2 milhões de pessoas. Estes números têm aumentado progressivamente, sendo já esta a 12.ª causa de morte no mundo inteiro.

Em Portugal, não existem números para a população global, no entanto, há registo dos doentes com doença renal avançada. No final de 2020 existiam mais de 20 mil doentes em tratamento de substituição da função renal, isto é, hemodiálise, diálise peritoneal e transplantados renais. Perante a sua magnitude e consequências potencialmente limitantes, importa conhecer as principais causas da doença renal e desenvolver estratégias para reduzir o seu impacto.

Os dois principais motores para a progressão da DRC são a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. Esta última será responsável por mais de um terço dos casos existentes. Como tal, é essencial o diagnóstico precoce destas patologias e o seu tratamento adequado, bem como o rastreio regular da presença de DRC nas pessoas que apresentam qualquer uma das doenças mencionadas previamente.

Outro fenómeno em crescimento no mundo actual é o flagelo da obesidade, factor de risco, significativo e independente, para o desenvolvimento de DRC. Assim, para prevenir o aparecimento e progressão da doença renal é fundamental fomentar hábitos alimentares saudáveis, baseados na famosa dieta mediterrânica, rica em vegetais e fruta, moderada em proteína animal, preferencialmente peixes ou carnes brancas, e escassa em açúcares ou gorduras polinsaturadas. Além da alimentação, é importante combater o sedentarismo, estimulando a actividade física regular. Um aspecto não menos importante é o reconhecimento de que a utilização regular de certos medicamentos tem um efeito nefasto para a saúde dos rins. Dentre estes, realçam-se os anti-inflamatórios não-esteróides, cuja utilização abusiva e crónica poderá levar à falência renal completa.

Por outro lado, algumas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver DRC por apresentarem determinados factores de risco que não são modificáveis, nomeadamente história de prematuridade ou baixo peso à nascença, a existência de familiares com antecedentes de doença renal, a presença de doenças auto-imunes e o envelhecimento. Perante estes casos, é determinante um seguimento e vigilância regular que permita o diagnóstico atempado da DRC.

A gestão e o tratamento da DRC são, habitualmente, da responsabilidade do nefrologista, no entanto, os números globais apresentados são esmagadores. Neste campo será essencial integrar nos cuidados de saúde primários, vulgo medicina geral e familiar, uma vigilância regular da doença renal dos doentes em risco, para que possam ser efectuadas intervenções precoces e atempadas, com impacto na qualidade de vida e sobrevida, e referenciar, posteriormente, para a uma consulta de nefrologia.

Finalmente realçar que, para além de uma adequada educação para a saúde, é crucial melhorar as condições gerais de vida da população, uma vez que os dados demonstram que os baixos índices socioeconómicos estão associados a um maior risco de desenvolvimento da doença renal. Assim é importante conjugar medidas políticas, sociais, médicas e individuais para fomentar uma longa e sustentada saúde renal.