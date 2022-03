Green Point, o restaurante de Aveiro em que o verde é quem mais ordena

Das panquecas aos pratos mais elaborados, no Green Point não faltam opções veganas, vegetarianas e sem glúten. Sem abdicar do sabor, dá-se prioridade à sustentabilidade e à saúde.

Verde no nome e no conceito. Aveiro passou a contar com uma “bruncheria” que fez da sustentabilidade a sua principal filosofia, transpondo as preocupações ambientais para a cozinha e para a mesa. No Green Point Aveiro, espaço especializado em comida vegetariana e vegana, os legumes que dão gosto e cor aos pratos estão expostos à vista dos clientes. A decoração também é um autêntico hino à natureza: há uma pintura mural, da autoria do artista António Conceição, que nos transporta para a selva; e também não faltam plantas a inundar a sala de verde.