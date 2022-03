Ucrânia disponível para ouvir o que é que Rússia entende por “estatuto neutral”

Depois do aparente recuo de Zelenskii sobre a adesão à NATO, porta-voz da presidência ucraniana dá conta da abertura de Kiev para discutir o seu futuro com Moscovo. Mas não aceita “ultimatos inaceitáveis”.

O vice-chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, Ihor Zhovkva, deu conta da disponibilidade de Kiev para, numa situação de negociações ao mais alto nível, ouvir aquilo que o Governo russo entende por “estatuto neutral” – um dos objectivos que Vladimir Putin traçou para a Ucrânia quando mandou as tropas avançarem com a invasão.

Em entrevista ao canal televisivo alemão ARD, divulgada na terça-feira à noite, e citada pela agência ucraniana Ukrinform, Zhovkva garantiu que a Ucrânia não vai aceitar quaisquer “ultimatos inaceitáveis”, mas disse que “o resto pode ser discutido, como, por exemplo, o que é que significaria um possível estatuto neutral da Ucrânia”.

O porta-voz da presidência sublinhou, porém, que as pré-condições ucranianas para essas negociações terão de passar, sempre, pelo fim imediato das hostilidades e pela retirada das tropas russas do território.

Zhovkva só não esclareceu se o debate sobre a “neutralidade” vai constar entre os principais pontos da agenda de trabalhos do encontro de quinta-feira, em Antália, na Turquia, entre Dmitro Kuleba e Serguei Lavrov, ministros dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e da Federação Russa, respectivamente.

As primeiras três rondas de negociações entre representantes dos dois países focaram-se, essencialmente, no estabelecimento de “corredores humanitários” em diferentes cidades e regiões da Ucrânia, para permitir a retirada de civis das zonas mais afectadas pelos bombardeamentos e ataques russos.

Já nesta quarta-feira, citada pela Reuters, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que a “preferência” do Governo russo é garantir a “neutralidade” da Ucrânia “através do diálogo”. Para além disso, assegurou que os planos da Rússia para a Ucrânia não passam pela destituição do Governo de Kiev.

Nas várias intervenções que dedicou ao assunto, Putin colocou a “neutralidade” da Ucrânia como objectivo fundamental da “operação militar especial”, a par da “desmilitarização” e da “desnazificação” do país.

No que à “neutralidade” da Ucrânia diz respeito, o Kremlin já sugeriu a introdução desse propósito na Constituição ucraniana, assim como a renúncia da antiga república soviética em aderir à NATO no futuro.

Depois de vários dias a defender que a guerra deu ainda mais motivos à Ucrânia para se candidatar à aliança militar Ocidental, o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, deu a entender, na terça-feira, que está disposto a recuar nessa pretensão, até por causa da reacção pouco entusiasmada dos seus membros.

“Já refreei [a minha posição] sobre esta questão há algum tempo, depois de ter percebido que a NATO não está preparada para aceitar a Ucrânia”, afirmou, numa entrevista à ABC News.

“A aliança tem medo de tudo o que seja controverso e de um confronto com a Rússia”, criticou Zelenskii, assegurando ainda que não quer ser o Presidente de “um país que implora de joelhos por algo”.

Questionado sobre aquilo que a Ucrânia estava disposta a aceitar para garantir o fim da guerra, o chefe de Estado admitiu estar disponível para chegar a um compromisso sobre o estatuto das províncias de Donetsk e de Lugansk, no Donbass – em guerra com o Exército ucraniano desde 2014, com apoio russo, e reconhecidas como Estados independentes por Putin, antes da invasão –, mas sem abdicar da integridade territorial da Ucrânia.

“[Para negociar] precisamos de garantias securitárias. Estas ‘pseudo-repúblicas’ não foram reconhecidas por ninguém, para além da Rússia. Mas podemos discutir e chegar a um acordo sobre como é que estes territórios vão viver”, disse Zelenskii.

“Mas não estamos preparados para aceitar ultimatos”, insistiu. “Aquilo que é necessário ser feito é que o Presidente Putin comece a falar, a iniciar um diálogo, em vez de viver numa bolha informacional e sem oxigénio”.