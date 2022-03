L’Oréal fecha temporariamente lojas na Rússia e condena invasão da Ucrânia

A gigante da cosmética L'Oréal está a fechar, temporariamente, as suas lojas na Rússia e a suspender os investimentos no país, informou na terça-feira a marca, juntando-se a dezenas de empresas ocidentais que interromperam as suas operações devido à invasão da Ucrânia. “Condenamos veementemente a invasão russa e a guerra na Ucrânia, que está a causar tanto sofrimento ao povo ucraniano”, declarou a empresa francesa em comunicado.

O negócio russo da L'Oréal, que inclui uma fábrica, corresponde a uma percentagem inferior a um dígito das suas vendas anuais, avança a marca francesa. Desde que a invasão começou que as empresas que operam na Rússia têm enfrentado pressão política para interromper as suas actividades no país. A L'Oréal acrescentou que está totalmente alinhada com a posição das autoridades francesas e da União Europeia.

A maior empresa de cosméticos do mundo, dona de marcas como a Lancôme e Maybelline, disse ainda que está a pensar em medidas adicionais enquanto procura cuidar dos seus 2200 funcionários russos. A marca tem ainda 326 funcionários ucranianos, a maioria dos quais permaneceu no seu país sob o que a empresa sabe serem condições cada vez mais insuportáveis. “Estamos preocupados com eles e tememos pela sua segurança”, disse a L'Oréal, acrescentando que está a dar apoio financeiro e psicológico.

A empresa também doou cinco milhões de euros a organizações internacionais e regionais de ajuda, bem como a agências das Nações Unidas que fornecem ajuda humanitária.

A semana passada, os conglomerados de luxo LVMH e Kering, assim como as marcas Hermes e Chanel, anunciaram que suspenderiam temporariamente as suas operações na Rússia. No fim-de-semana, foi a vez da multinacional francesa de alimentos Danone a informar que suspendeeia os investimentos no país.