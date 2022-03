Em Vila de Rei, este festival tem dois reis: o bacalhau e o azeite

Para promover a qualidade dos restaurantes e do azeite locais, volta em Abril o Festival do Bacalhau e do Azeite a Vila de Rei. Depois de dois anos de pausa, é tempo de celebrar a 13.ª edição nos restaurantes do concelho.

O Festival Gastronómico do Bacalhau e do Azeite está de regresso a Vila de Rei, após dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19, e conta com a adesão de todos os restaurantes concelhios.

“Estamos todos empenhados em divulgar o nosso riquíssimo património gastronómico e, dessa forma, continuar a promover a elevada qualidade dos nossos restaurantes, do azeite produzido no nosso concelho [Vila de Rei] e a valorizar a gastronomia local”, referiu o vice-presidente do município de Vila de Rei, Paulo César Luís, em comunicado da autarquia.

O Festival Gastronómico do Bacalhau e do Azeite regressa aos restaurantes de Vila de Rei na semana que antecede as comemorações da Páscoa, com a sua 13.ª edição a decorrer entre os dias 2 e 10 de Abril.

A edição de 2022 conta com a adesão dos oito restaurantes deste concelho do distrito de Castelo Branco: Churrasqueira Central, Tasco d’el Rei , Vila Pizza, O Cobra e Ribeira da Vila – todos em Vila de Rei; e ainda Toca do Coelho em Estevais e Fénix na Fundada.

“Depois de um interregno de dois anos neste festival, devido à pandemia da covid-19, o município, com a colaboração de todos os restaurantes do concelho, vai voltar a levar a cabo um evento que é já um importante marco no calendário gastronómico da zona centro do país”, concluiu o autarca.

Organizado pela Câmara de Vila de Rei, o evento vai contar com um passatempo, através do qual os restaurantes aderentes vão oferecer uma refeição para duas pessoas, a um dos clientes que adquira um prato de bacalhau durante os dias do festival.