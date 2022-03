O destruidor de mundos

Na madrugada do dia 16 de Julho de 1945, um pequeno número de cientistas e políticos, equipados com óculos de soldadura, juntaram-se num observatório na Base Aérea de Alamogordo, no estado do Novo México (EUA), para assistir a uma experiência, com o nome de código Trinity. A 32 quilómetros de distância, no cimo de uma torre de 30 metros, tinha sido posicionado um novo tipo de engenho, resultado de três anos de esforço de guerra. Era conhecido como “a engenhoca” (the gadget) e consistia, entre outros componentes, num núcleo de seis quilogramas de plutónio, enclausurado numa esfera de alumínio rodeada por uma camada de explosivos convencionais.