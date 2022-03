Guerra na Ucrânia “facilita a conclusão de um acordo nuclear com o Irão”

Com questões significativas ainda por resolver, o analista Vali Nasr acredita que em breve haverá um novo pacto. Ajuda que Teerão posso colocar no mercado dois milhões de barris de petróleo por dia.

A sensação de urgência cresce. França considerou importante concluir “esta semana” as negociações para reanimar o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão. Numa visita a Israel, o chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou que as conversações não podem “ser mais adiadas”. O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, disse este sábado em Teerão que as questões pendentes serão resolvidas “com uma abordagem pragmática”. Para o analista irano-americano Vali Nasr, a guerra na Ucrânia traz um “novo ímpeto” às negociações e dá mais “margem política” aos Estados Unidos.