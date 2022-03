Cuida de Ti é lançado em Dia Mundial da Obesidade para alertar para perigos da doença nos mais novos

O projecto, que engloba informação pensada para os cuidadores, mas também para as crianças, lembra a importância do diagnóstico precoce e da implementação de medidas para evitar o desenvolvimento de doença crónica na vida adulta.

O Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) apresentam, esta sexta-feira, o projecto Cuida de Ti, que pretende alertar para os perigos da obesidade e da diabetes infantil.

“A obesidade é um problema de saúde pública e as evidências científicas mostram que as consequências da obesidade na infância, como a hipertensão ou a diabetes, acabam por acompanhar a criança ao longo de toda a vida”, alerta Alberto Caldas Afonso, director do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS e director do Centro Materno-Infantil do Norte, citado em comunicado.

Integrado no projecto, apresentado em consonância com o Dia Mundial da Obesidade, o livro Cuida de Ti - Orientações para Uma Vida Saudável, que venceu o prémio Comunicar Saúde da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, pretende alertar para os perigos da obesidade e diabetes pediátricas, salientando a importância do diagnóstico precoce e da implementação de medidas, como uma dieta equilibrada e a prática de exercício físico, para evitar o desenvolvimento de doença crónica na vida adulta.

Segundo Alberto Caldas Afonso, os dados revelam que a incidência de diabetes tipo 1 entre a população pediátrica está a aumentar e a doença renal diabética continua a ser a principal causa de insuficiência renal a nível mundial. Em Portugal, acrescentou, é um problema que tem uma dimensão “muito preocupante, com taxas de excesso de peso e de obesidade muito próximas do 30%”, o que coloca o país como um dos países com maior incidência desta doença.

Para o docente, se nada for feito, se mais medidas não forem implementadas, vai-se assistir a um aumento sustentado da incidência desta doença. Mas, no seu entender, o maior desafio para as famílias é perceber que o excesso de peso é um problema, pelo que a informação deve ser bem transmitida às comunidades familiar e escolar, acompanhada de opções de alimentação saudável e exercício físico apelativas para cada faixa etária.

“É importante que as pessoas saibam que é possível comer saudável e agradável. Depois, a comunidade no conjunto (escolas, autarquias, associações desportivas) deve encontrar maneiras de ajudar a controlar este problema”, afirma Caldas Afonso.

Por outro lado, as associações devem desenvolver e oferecer práticas de exercício físico que vão ao encontro dos gostos das crianças e dos jovens, sem esquecer as questões legislativas de acesso a alguns produtos.

Os conceitos do livro foram desenvolvidos, ao longo de dois anos, por uma equipa multidisciplinar coordenada por Caldas Afonso, com o objectivo de poderem ser apreendidos e difundidos pelo maior número de pessoas.

Dado que nesta fase da vida, as decisões ficam a cargo dos adultos, a obra é direccionada para todos os intervenientes para a promoção da saúde, nomeadamente a nível familiar e escolar, para que, directa ou indirectamente, todos sejam incluídos e participantes activos nesta intervenção. Para os mais novos, foi concebido um jogo interactivo que os desafia nas respostas às questões veiculadas neste livro.

Tendo em conta o impacte das redes sociais nos adolescentes, foram ainda desenvolvidos vídeos com dois influencers, uma actriz e um atleta de alta competição, que mostram como a alimentação e a prática de exercício físico lhes permitem manter uma óptima performance diária.

Para chegar às comunidades escolares de todo o país, o ICBAS associou-se também à Missão Continente que incluirá o livro nos conteúdos do seu programa educativo (Escola Missão Continente), reforçando a mensagem da importância de uma alimentação e estilos de vida saudáveis às turmas do pré-escolar e nos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico das escolas inscritas no programa.