Guia Michelin suspende recomendações a todos os restaurantes na Rússia

O guia mundialmente famoso da Michelin vai suspender todas as recomendações de restaurantes na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia por Moscovo, anunciou a empresa esta sexta-feira em comunicado.

Todos os projectos de desenvolvimento que detinha na Rússia ficam também congelados, assim como toda a actividade online e nas redes sociais da empresa no país.

“Dada a gravidade da actual crise, as equipas do Guia Michelin tiveram de tomar a decisão de suspender todas as actividades de recomendação de restaurantes na Rússia”, declara a nota de imprensa.

“Fizemos a escolha de não promover Moscovo como um destino. Como resultado, a selecção de Moscovo não será actualizada este ano.”

Recorde-se que o Guia Michelin da capital russa, o único no país, foi publicado pela primeira vez em 2021. Integra 69 restaurantes, incluindo nove espaços galardoados com as cobiçadas estrelas.

O guia, desenvolvido no início do século XX pelo fabricante francês de pneus, é um dos rankings mais influentes do mundo para restaurantes e hotéis, com muitas edições em países e cidades, incluindo Portugal. São publicadas anualmente, pelo que qualquer menção ou estrela tem de ser renovada todos os anos.

No entanto, um porta-voz da Michelin diz ser demasiado cedo para afirmar se o Guia irá pôr um fim permanente às suas operações em território russo.

Em comunicado, a Michelin assinala que “de modo algum estas decisões põem em causa o talento das equipas e dos chefes de cozinha”.