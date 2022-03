Efeitos da pandemia ameaçam progressos feitos na igualdade de género

Um novo estudo publicado agora na revista científica The Lancet mostra que os efeitos sociais e económicos da pandemia de covid-19 foram mais negativos para as mulheres do que para os homens, o que ameaça os progressos feitos na igualdade de género. Nesta investigação, que engloba dados de 193 países, concluiu-se que, globalmente, as mulheres foram mais afectadas pela perda de emprego ou pelo abandono escolar do que os homens. De acordo com a equipa, este é o primeiro estudo abrangente e feito a nível global sobre as desigualdades de género causadas pelos impactos negativos da pandemia.