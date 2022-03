Mais de 161 mil empresas pediram compensação pela subida do salário mínimo

Mais de 161 mil empresas pediram a compensação pela subida do Salário Mínimo Nacional (SMN) em 2022, o que se traduzirá num apoio total de 94,5 milhões de euros que começa a ser transferido ainda durante o mês de Março. O número de empresas que se registaram no site do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação corresponde a 74,1% das que reuniam as condições para beneficiar do apoio e os montantes envolvidos também ficam ligeiramente abaixo dos 100 milhões reservados para o efeito.

“No total, 161.634 empresas efectuaram pedido de compensação ao aumento do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida em 2022, o que corresponde a um montante global de cerca de 94,5 milhões de euros em reembolsos”, adiantou fonte oficial do IAPMEI nesta terça-feira.

O Governo previa que 218.218 empresas, envolvendo 1,1 milhões de trabalhadores, pudessem pedir a compensação para fazerem face ao aumento dos encargos com a Taxa Social Única decorrente da subida do salário mínimo.

Afinal, pediram o apoio 161.634 empresas (74,1% do total) e mais de 56 mil acabaram por não o fazer. Isto acabou por se reflectir no número de trabalhadores envolvidos, que ficou também abaixo do esperado, totalizando 978.932 pessoas.

Com a subida do salário mínimo de 665 para 705 euros (um aumento de 6%) em 2022, um ano ainda muito condicionado pela pandemia, o Governo decidiu voltar a compensar as empresas, prevendo um apoio entre os 56 e os 112 euros por cada trabalhador que a 31 de Dezembro do ano passado recebia o SMN ou remunerações próximas da mínima.

No caso dos trabalhadores que no final de 2021 tinham uma remuneração base de 665 euros, o empregador tem direito a um apoio de 112 euros. Este ano, foi introduzida uma inovação no apoio, beneficiando as empresas abrangidas por instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho que prevêem remunerações mínimas entre os 665 e os 705 euros e que terão direito à totalidade do apoio.

De acordo com o IAPMEI, as empresas que pediram o apoio têm 709.098 trabalhadores que preenchem os requisitos para poderem receber o apoio por inteiro.

Já as entidades empregadoras que pagam acima de 665 euros, mas cujos salários não tenham sido fixados por convenção colectiva, terão apenas direito a metade do apoio. De entre os pedidos recebidos, há 269.834 trabalhadores abrangidos por esta cláusula e, por isso, as empresas receberão 56 euros por pessoa.

O apoio será pago às empresas de uma só vez, “no prazo máximo de 30 dias contados a partir de 1 de Março de 2022”, o que significa que as transferências deverão ser feitas ao longo do mês de Março, podendo estender-se pelo início de Abril.

No ano passado, o Governo criou um apoio semelhante, mas o seu alcance foi menor. Foram abrangidas 80.407 empresas e a medida custou 33 milhões de euros, 55% do que se previa gastar.

Estas compensações pelo aumento do SMN não são consensuais entre os parceiros sociais. As confederações patronais defendem que o salário mínimo deve evoluir em função de indicadores concretos e não pode decisão política e consideram o apoio “simbólico”. Já a CGTP é totalmente contra a existência de compensações e a UGT considera que este tipo de medidas incentiva os salários baixos.