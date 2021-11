Governo admite apoiar empresas mais afectadas pela subida do salário mínimo para 705 euros

Ministro da Economia diz que o Governo está disponível para ajudar as empresas a absorver o aumento de 6% do salário mínimo nacional e marcou nova reunião para a próxima semana.

O Governo confirmou nesta terça-feira a intenção de aumentar o Salário Mínimo Nacional (SMN) de 665 para 705 euros no próximo ano e mostrou abertura para avaliar a criação de apoios às empresas afectadas por esta subida. Em cima da mesa poderá estar um apoio genérico, semelhante ao que foi desenhado para este ano, ou uma medida dirigida aos segmentos de empresas mais vulneráveis à subida do SMN.

No final da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, onde o Governo formalizou a sua proposta de aumentar o salário mínimo em 40 euros, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, mostrou abertura para avaliar a manutenção do apoio criado este ano, e que consistia num subsídio directo às empresas que tiveram de suportar o aumento do SMN, ou para criar um novo apoio dirigido apenas a alguns segmentos de empresas.

“Do lado das centrais sindicais, ouvimos que a proposta é insuficiente. Do lado das confederações patronais, foi solicitado que se avaliasse de que maneira podíamos dar algum apoio para compensar o maior esforço das empresas em alguns sectores, na medida em que, face ao crescimento de outros custos, algumas podem ter dificuldade em absorver [o aumento do SMN]. É por isso que continuaremos a discutir e a negociar”, afirmou Siza Vieira, referindo-se à reunião marcada para o dia 26 de Novembro.

O ministro da Economia afastou mexidas na Taxa Social Única (como propôs a Confederação do Comércio e Serviços), mas mostrou disponibilidade para encontrar outras formas de ajudar as empresas “a absorver uma parte dos encargos" com a subida do salário mínimo.

No documento apresentado aos parceiros sociais no início da reunião, o Governo sublinha que “os principais indicadores relativos ao mercado de trabalho não revelam impactos negativos do aumento do salário mínimo sobre o emprego” e que, para 2022, até se perspectiva um cenário de recuperação económica.

O executivo lembra ainda que “a incidência do salário mínimo não é neutra, nem em termos de género e desigualdade entre homens e mulheres, nem no que toca ao tipo de contrato”. Nesse sentido, “o aumento do salário mínimo terá, além de efeitos agregados na melhoria da coesão social, impactos específicos na diminuição do gap salarial de género, tal como tem sucedido ao longo dos últimos anos, e na melhoria da protecção dos segmentos mais precários do mercado de trabalho”, refere.

Os dados mostram que o SMN abrangia, em Abril, 24,6% dos trabalhadores com remuneração permanente declarada. Trata-se de uma percentagem inferior à registada em Junho do ano passado – quando o salário mínimo abrangia 25,2% dos trabalhadores – e superior aos 20,9% registados em 2019, antes do período da pandemia.