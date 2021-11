Empresas que pagaram acima do salário mínimo serão premiadas em 2022

No próximo ano, o Governo volta a compensar as empresas pelo aumento do salário mínimo e vai premiar aquelas que, em 2021, negociaram salários acima de 665 euros.

O Governo vai voltar a compensar as empresas pelo aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 705 euros em 2022, recuperando o apoio que foi atribuído no corrente ano. A novidade é que esse apoio irá prever um “mecanismo de discriminação positiva” para premiar os empregadores que, em 2021, negociaram como patamar mínimo salários acima de 665 euros.

A medida foi apresentada aos representantes das quatro confederações patronais e das duas centrais sindicais, durante uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social desta sexta-feira, onde o Governo confirmou que o SMN vai aumentar 6% no próximo ano, passando de 665 para 705 euros mensais.

Tal como aconteceu este ano (quando o salário mínimo subiu de 635 para 665 euros), o Governo vai atribuir às empresas uma compensação por cada trabalhador que recebe o salário mínimo, para as ajudar a fazer face aos custos adicionais associados ao aumento.

A novidade é que haverá um mecanismo de discriminação positiva para as empresas que, por via da contratação colectiva, negociaram salários acima do mínimo no corrente ano.

“Face ao momento que vivemos, e de forma a valorizar o aumento dos salários por via da contratação colectiva, será aplicado em 2022 o instrumento financeiro criado em 2021 para apoiar as entidades empregadoras a fazer face aos custos adicionais, com a introdução de um mecanismo de discriminação positiva para as situações em que tenha havido aumento da retribuição acima do valor legal da do salário mínimo de 2021 por via de contratação colectiva celebrada ou actualizada em 2021”, refere um documento entregue aos parceiros.

A medida excepcional de compensação ao aumento do salário mínimo para 665 euros que vigorou este ano previa o pagamento de um subsídio de 84,5 euros por trabalhador que em Dezembro do ano passado tinha uma remuneração base declarada equivalente ao salário mínimo de 2020 (635 euros) ou de 42,25 euros no caso dos trabalhadores que recebiam entre os 635 e os 665 euros. Ao todo a medida custou 33 milhões de euros, 55% do que o Governo previa gastar.

Neste momento, há 880 mil trabalhadores a receber o salário mínimo. Em Abril, o SMN abrangia 24,6% dos trabalhadores com remuneração permanente declarada, uma percentagem inferior à registada em Junho do ano passado (25,2%) e superior aos 20,9% registados em 2019, antes do início da pandemia.