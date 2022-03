Juízes desavindos há dez anos desafiados a fazerem as pazes

Supremo Tribunal de Justiça tenta acabar com guerra judicial que dois magistrados mantêm há mais de uma década e que descambou em insultos. Missão de paz parece no entanto votada ao insucesso.

Os dois juízes que mantêm há dez anos uma guerra sem quartel entre si, com queixas nos tribunais e no Conselho Superior da Magistratura, foram desafiados a enterrarem os machados e a fazerem as pazes.