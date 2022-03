A Ucrânia e a Europa correm contra o tempo

Passaram-se seis dias desde o início do ataque russo e a resistência começa a alimentar a ideia de que Vladimir Putin pode ter nas estepes da Ucrânia o seu Vietname ou a sua Waterloo. É tempo de prestar as devidas vénias aos ucranianos e de nos congratularmos com o espírito de unidade internacional que se mobilizou contra a agressão. Mas, infelizmente, ainda é cedo para acreditar que a guerra chegou a um impasse favorável aos ucranianos. Ou que o autocrata de Moscovo acabará por sucumbir à pressão.