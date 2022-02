Rocha Andrade: uma “mente luminosa” e “um dos melhores quadros” do PS

Um político “bem-preparado”, de “uma inteligência brilhante” e que tinha tanto de “desempoeirado” como de “bem-humorado”. O perfil in memoriam do antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, é traçado quase em uníssono, com base nos profundos elogios feitos por aqueles que com ele se cruzaram na Assembleia da República e nos corredores do Governo nas duas últimas décadas, tanto dentro, como fora do PS. As reacções chegaram durante a tarde, pouco depois de ser conhecida a morte do antigo governante, que a 19 de Fevereiro tinha feito 51 anos. Rocha Andrade morreu esta segunda-feira, na sua residência em Aveiro, vítima de cancro do pâncreas.