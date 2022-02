Morreu Rocha Andrade, ex-governante e antigo deputado do PS

Morreu Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado do PS. O ex-governante morreu esta segunda-feira, na sua residência, em Aveiro, apurou o PÚBLICO junto de fonte socialista. O ex-governante tinha sido diagnosticado com um cancro do pâncreas. Tinha 51 anos.

Natural de Coimbra, onde se formou em Direito com vertente de ciências jurídico-económicas, Rocha Andrade foi deputado à Assembleia da República entre 2015 e 2019, pelo círculo de Aveiro. Durante essa legislatura, integrou a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Entre 2015 e 2017, Rocha Andrade foi também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A sua experiência como governante recuava a 2005, ano em que se tornou subsecretário de Estado da Administração Interna no Governo de José Sócrates.

Foi também docente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.