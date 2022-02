Fumar antes e depois da concepção atrasa o desenvolvimento do embrião? Este estudo conclui que sim

Uma equipa de cientistas nos Países Baixos esteve a investigar o que acontece aos embriões de mães que fumaram no período imediatamente antes e depois da sua concepção. Após ter seguido um grupo com 689 mulheres grávidas entre 2010 e 2018, os investigadores revelam agora os resultados dessa análise num artigo publicado na revista científica Human Reproduction. No geral, concluiu-se que o tabagismo antes e depois da concepção está ligado a atrasos no desenvolvimento do embrião e a recém-nascidos com um peso mais baixo à nascença.