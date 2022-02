Cientista portuguesa ajuda a desvendar “arma secreta” de superbactéria

Uma equipa de cientistas, incluindo a portuguesa Paula Salgado, descobriu que a superbactéria Clostridium difficile (C. difficille), que infecta o intestino, tem uma camada compacta de proteínas que propicia a sua resistência a antibióticos. Num artigo publicado na revista Nature Communications, os cientistas defendem que a descoberta de uma estrutura semelhante a uma “armadura” e dos seus “potenciais pontos fracos”, perspectiva “novas possibilidades para o desenvolvimento de terapias inovadoras” que ataquem a bactéria com “efeitos mínimos” no microbioma intestinal.