Funcionários de escolas em greve em Lisboa: “Não estou interessada em ficar numa situação mais precária”

Há pelo menos uma escola encerrada. Cerca de 40 trabalhadores estão em risco de ficar sem trabalho no fim do mês, uma vez que os contratos terminam e nem a Câmara de Lisboa nem o Ministério da Educação asseguraram a sua renovação.

Carlos Cruz trabalha há quatro anos na Escola Secundária Dona Filipa Lencastre. No dia 15 de Fevereiro recebeu uma carta da Câmara Municipal de Lisboa a dar conta da não renovação do seu contrato e vê-se agora em risco de ficar no desemprego. Como ele, 37 outros trabalhadores não docentes de escolas sob gestão da câmara, a maioria dos quais mulheres entre os 40 e os 50 anos, encontram-se nesta situação.