Porto - Porto Santo: easyJet já vende bilhetes desde 20 euros

Anunciada em Fevereiro, fica agora disponível para reservas: é uma das novidades Primavera/Verão da easyJet em Portugal e permite voar directamente do Porto a Porto Santo a preços nunca vistos: a companhia abriu esta quinta-feira a venda de bilhetes com o chamativo “a partir de 19,99 euros”.

A rota começa a 1 de Maio e terá duas frequências semanais, agendadas para as quintas e domingos. É uma rota única: apenas a TAP voa directamente de Portugal Continental para Porto Santo, mas a partir da Primavera e com a ligação directa a ser feita de Lisboa.

Em algumas pesquisas-teste no site da easyJet é possível encontrar ainda bilhetes ao valor mínimo e idas-e-voltas abaixo dos 40 euros. Nos períodos nobres e Verão o valor por trajecto começa a subir, em alguns dias já a custar o dobro.

Na TAP, a rota Porto - Porto Santo, com a escala em Lisboa, apresenta preços mínimos no site da companhia em redor dos 100 euros por trajecto. A ilha é servida nas ligações ao Funchal pela Binter Canárias.

A nova rota da easyJet é mais um sinal do interesse crescente nas ligações entre o continente e a Madeira: em Março, a Ryanair estreia-se no aeroporto do Funchal – com ligações a Lisboa, Porto e mais oito cidades na Europa; poucos dias antes, a TAP inicia a sua nova ponte aérea Lisboa-Funchal.