A guerra da informação antes do conflito armado: “A Rússia é forte e está muito à frente de outras potências”

A tensão no terreno tem sido acompanhada por uma intensa batalha no campo da desinformação. Para os especialistas do Center for Information Resilience, o objectivo da Rússia, ainda antes de uma guerra no terreno, é dividir as forças ocidentais.

Tom Southern é analista do Center for Informartion Resilience, uma organização independente, sediada no Reino Unido, que tem como foco a identificação e exposição de técnicas de desinformação. Nos últimos oito anos, o especialista acompanhou a estratégia da Rússia no campo da desinformação e as técnicas usadas pelo Kremlin para dividir os países da União Europeia e as suas democracias. Acompanhou também a forma como a desinformação contribuiu para os abusos sobre comunidade Rohingya no Myanmar.