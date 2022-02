Mais um motivo para ir a Madrid: exposição de Jean-Paul Gaultier patente até Junho

A exposição Cinémode explora a ligação entre o cinema e a moda, com mais de 250 peças expostas, incluindo figurinos criados pelo designer francês. Está no CaixaForum em Madrid até 5 de Junho.

Depois da sede da Cinemateca Francesa, em Paris, onde esteve patente entre 6 de Outubro de 2021 e 16 de Janeiro deste ano, é hora da exposição Cinémode (Cinema e Moda, na tradução portuguesa) de Jean-Paul Gaultier rumar à CaixaForum, em Madrid. Até 5 de Junho, os visitantes poderão conhecer as mais de 250 peças expostas, destacando-se os figurinos do criador francês que mostram muito mais é o que une o cinema e o design de moda, que aquilo que os separa.

O criador francês despediu-se das passerelles da alta-costura em 2020, altura em que já estaria a trabalhar na exposição, a convite da Cinemateca Francesa. Inaugurada em Outubro passado, a mostra divide-se em cinco momentos temáticos ─ Falbalas, Hommes/Femmes, Transgressions, Métal Hurlant e Défilés ─ e integra criações de Gaultier para cinema, peças de outros costureiros em colaboração com diversos cineastas, vários objectos, imagens e excertos de filmes.

“Acho que os desfiles de moda representam a vida e a sociedade ─ e a evolução da sociedade ─ e o mesmo acontece com o cinema”, salientou o criador de moda na inauguração da exposição em Madrid, citado pelo The Guardian. “Nessa exposição pode ver-se como, a pouco e pouco, a moda e o cinema reflectem o que está a acontecer na sociedade e como o mundo está a evoluir. Podemos ver o que está acontecer e como os homens e mulheres estão a evoluir”, acrescentou.

Para os fãs de cinema (e moda), muitas das peças em exposição serão familiares. O fato usado por Christopher Reeve em Super Homem IV, em 1987, está exposto, assim como a pequena tanga usada por Dolph Lundgren, como “He-Man” em Masters of the Universe, no mesmo ano. E quem não se lembra do coordenado que Sharon Stone vestia em Instinto Fatal na famosa cena do interrogatório? O vestido branco, o casaco e os sapatos também estão na CaixaForum.

Não faltam, pois claro, os icónicos espartilhos de Jean-Paul Gaultier ─ incluindo o que Madonna usou na digressão Blonde Ambition, em 1990. Ao lado do corpete, o criador deixou uma explicação: “Os meus peitos em cone são quase uma agressão erótica e paradoxalmente uma armadura que a protege ao mesmo tempo; é uma mulher que ameaça com as suas mamas.”

Foto Getty Images

A lista de colaborações de Jean-Paul Gaultier no cinema é extensa, destacando-se dois conceituados realizadores: Pedro Almodóvar e Luc Besson. O criador francês confessa que já era fã do trabalho do cineasta espanhol ainda antes de começarem a colaborar. “Ele mostra as mulheres não como um objecto, mas como mulheres fortes com personalidade, como Rossy de Palma ou Victoria Abril”, exemplifica. Estão também expostos os desenhos dos figurinos usados por Bruce Willis e Chris Tucker, em O Quinto Elemento de Besson.

Aos 69 anos, Gaultier garante que não se irá aventurar no cinema, apesar de já ter aprendido muito com as “escapadinhas” que faz à sétima arte. “A primeira coisa que aprendi é que nunca poderia fazer um filme porque é um trabalho muito difícil. Mesmo que faça sentido a nível visual e estético, é preciso orientar os actores e preocuparmo-nos com a história”, lembrou o criador de moda francês.

A directora-geral da Fundação La Caixa, Elisa Durán, descreve a exposição como uma “celebração da simbiose entre dois mundos artísticos”. E justifica: “É sobre a atracção que a moda sempre sentiu pelo cinema, e a atracção que o cinema sempre sentiu pela moda.”, concluindo que o mundo de modelos e desfiles e as criações de “designers fantásticos sempre foi uma fonte de inspiração para o cinema quase desde as suas origens”.

Até 5 de Junho, é possível visitar a exposição Cine y Moda na CaixaForum de Madrid, no Paseo del Prado. A entrada custa 6€ e é gratuita para menores de 16 anos.