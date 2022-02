Morreu Mark Lanegan, um dos ícones do grunge

Conhecido pela sua voz rouca e pelo seu trabalho com bandas como Screaming Trees e Queens of the Stone Age (além do seu próprio repertório a solo), o músico norte-americano morreu aos 57 anos, na Irlanda.

Morreu esta terça-feira o músico Mark Lanegan, vocalista dos Screaming Trees (banda que ajudou a lançar as bases do grunge de Seattle nos anos 1980 e com a qual ganhou popularidade), colaborador pontual dos Queens of the Stone Age e artista com uma extensa carreira a solo. O norte-americano tinha 57 anos e morreu na Irlanda. A causa da morte ainda não foi divulgada.