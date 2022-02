As diferenças entre um João e um Salgado

A histeria tão depressa partiu como chegou, e as razões para isso não são as melhores: bastou um par de dias para o país descobrir que a história do João-alegado-terrorista estava, afinal, vergonhosamente mal contada. A dica do atentado não foi descoberta pelo FBI nas catacumbas da dark web, mas através de uma simples conversa numa plataforma vulgar (a Discord), com 100 milhões de utilizadores. O suposto terrorista nem sequer se deu ao trabalho de camuflar o seu endereço IP. As botijas de gás eram latas de spray. O “plano escrito com os detalhes da acção criminal” não tinha, afinal, detalhes alguns. E neste momento já ninguém faz patavina de ideia se o pobre João ia realmente fazer alguma coisa grave, ou se é apenas um miúdo perturbado e a precisar de ajuda.