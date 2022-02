Ulrich diz que a troca de dados entre bancos sobre crédito foi “irrelevante”

O presidente do conselho de administração do BPI, Fernando Ulrich, rejeita que a troca de informação que os principais bancos fizeram entre 2002 e 2013 sobre spreads no crédito a aplicar no futuro e sobre volumes de financiamento concedidos no passado tenha sido um “cartel” e nega que a partilha de dados tenha sido relevante para as decisões da instituição financeira.