Fernando Ulrich falha ida a tribunal para depor sobre cartel da banca

No domingo de manhã, na véspera de ser ouvido em tribunal, o BPI pediu para reagendar a audiência do banqueiro, alegando que ainda há prova para produzir e que, assim, Ulrich só fala em Fevereiro. Há 11 bancos arguidos, estando em causa coimas de 225 milhões de euros.

O antigo presidente executivo do BPI e actual chairman do banco, Fernando Ulrich, tinha uma audiência esta segunda-feira de manhã no Tribunal da Concorrência, em Santarém, para ser ouvido sobre o processo do “cartel da banca", mas faltou à sessão.