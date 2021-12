Administradores dos bancos chamados a depor sobre cartel no crédito

O julgamento do “cartel da banca” no Tribunal da Concorrência está a caminhar para o fim. Mas, antes das alegações finais, o Ministério Público quer ouvir os actuais administradores dos 11 bancos que contestam as contra-ordenações aplicadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) pela alegada prática concertada de troca de informação de 2002 a 2013 sobre crédito à habitação, crédito ao consumo e crédito às empresas. As sessões estão marcadas para o final de Janeiro.