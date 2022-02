Descentralização: em que ponto estamos?

Quando foi aprovada a descentralização de competências?

O arranque foi a aprovação, em Conselho de Ministros, no dia 16 de Fevereiro de 2017, da proposta de lei que estabelece o quadro de transferência de competências. No entanto, só em Agosto de 2018, após um período de negociações do Governo com o PSD e com as autarquias, seria publicada em Diário da República a Lei 50/2018, que serviu de quadro para a transferência. Os diplomas sectoriais foram publicados posteriormente, o último dos quais diz respeito às competências na área da acção social, já no Verão de 2020.