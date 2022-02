Dormir pela nossa saúde é dormir pela saúde das nossas relações

Sabemos que o sono é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, sendo vital para o equilíbrio físico, cognitivo e emocional. Mas, geralmente, quando pensamos numa doença esquecemo-nos do impacto que pode ter no contexto familiar.

As doenças do sono, como tantas outras, ultrapassam a dimensão do próprio doente e podem ter impacto no casal, no âmbito familiar e, até, constituir um problema de saúde pública.

Os sinais e sintomas sugestivos de doenças de sono são pouco específicos e o cansaço e sonolência diurna ou falta de energia são, muitas vezes, atribuídos a outras causas, como stress ou ao avançar da idade, o que pode atrasar o diagnóstico e o início do tratamento. Por outro lado, tendencialmente, os doentes adormecem com facilidade quando se deitam, levando à percepção errada de que dormem bem e que não apresentam nenhum distúrbio do sono.

De uma forma geral, é o parceiro que assume o papel de principal testemunha. As doenças do sono caracterizam-se por sintomas diurnos e nocturnos. Mas, importa destacar que os sintomas que surgem durante o sono são, muitas vezes, objectivados por quem partilha a mesma cama. Estes sintomas nocturnos - como o ressonar, as pausas na respiração, os engasgamentos, mas, também, os movimentos dos membros superiores ou inferiores, o sono agitado ou o falar durante o sono, são muitas vezes testemunhados pelo parceiro e são, frequentemente, o motivo de consulta médica.

Quer pela preocupação gerada pelos sintomas, quer pela alteração do sono do próprio parceiro, a iniciativa do agendamento da Consulta de Sono é vulgarmente de quem presencia os sintomas e não do próprio doente. No entanto, para além do papel importante na identificação da doença, o parceiro também pode sofrer consequências da doença.

Por exemplo, a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, principal doença respiratória do sono, caracteriza-se pelo aparecimento de ressonar, pausas na respiração durante o sono e sonolência diurna. Mas esta doença pode, também, diminuir a libido, causar impotência sexual, provocar alterações do humor e irritabilidade. Pode, por isso, ter impacto na vida do casal. Alguns estudos estabeleceram a ligação entre apneia do sono e disfunção eréctil e disfunção sexual feminina. O ressonar e a ansiedade causada pelas paragens respiratórias durante o sono levam ainda a que muitos casais durmam em quartos separados.

Outra doença que leva a alteração dos movimentos durante o sono é a síndrome de pernas inquietas. Esta caracteriza-se por uma vontade incontrolável de mexer as pernas devido a dor ou desconforto nos membros inferiores. Tende a agravar no final da tarde/início da noite e pode dificultar o repouso e o estar deitado na cama, do próprio e do parceiro, podendo causar privação do sono a ambos.

A privação de sono e a insónia, muito frequentes na população, também podem causar irritabilidade, isolamento social, alteração do humor e, à semelhança das outras doenças, ter impacto na dinâmica do casal. O sono insuficiente pode ainda alterar a forma como nos relacionamos com os outros, diminuir a capacidade de tolerância e aumentar o nível de irritabilidade, influenciando a actividade social do casal e da família.

O que fazer?

A maioria das doenças do sono são tratáveis, por isso, o primeiro conselho é estar atento ao sono do parceiro e, na presença de sinais e sintomas, deve encorajar a procura de ajuda médica.

Em segundo lugar, sendo o sono importante para o próprio, mas também para o casal, é fundamental procurar ter um sono de qualidade e em quantidade como um projecto a dois. Procurar que o quarto tenha o conforto necessário para conseguir descansar: temperatura adequada, sem ruído e sem luminosidade. Adoptar comportamentos a dois que melhorem o padrão de sono: fazer uma caminhada ao ar livre, durante o dia, para garantir uma boa exposição luminosa e ajudar a sincronizar o sono. À noite pôr o telemóvel de parte, evitar o álcool, não fumar e preferir uma refeição ligeira. Desligar a televisão e o computador, conversar e ouvir uma música a dois pode ajudar a relaxar para uma boa noite de sono. Pela sua saúde. E pela saúde da sua relação.