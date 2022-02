E, desta vez, Camila testou positivo para a covid-19

A mulher de Carlos, tal como o príncipe, fez as três doses da vacina contra o coronavírus.

Camila, a mulher do príncipe herdeiro britânico Carlos, testou positivo para o coronavírus. “Sua alteza real, a duquesa da Cornualha testou positivo para a covid-19 e está em auto-isolamento”, anuncia a Clarence House em comunicado. “Continuamos a seguir as directrizes do Governo”, acrescenta

Pela segunda vez, Carlos, de 73 anos, testou positivo para a covid-19, na semana passada. Dois dias antes, o primeiro na linha de sucessão ao trono estivera com a rainha Isabel II. Tanto Carlos como Camila fizeram as três doses da vacina, sendo o príncipe um defensor da mesma.

Para já, a Clarence House não deu qualquer actualização sobre o estado de saúde de Carlos, nem deu mais detalhes sobre Camila. Quando se soube do encontro entre Carlos e a rainha, fonte próxima da família real disse à Reuters que Isabel II não tinha quaisquer sintomas, mas que estava sob vigilância.

Em Março de 2020, Carlos ficou doente e, então, declarou ter tido sorte porque teve leves sintomas. Na altura Camila não adoeceu, mas William, o filho mais velho do príncipe de Gales e segundo na linha de sucessão, também contraiu a doença.