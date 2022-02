Dois dias antes de ser diagnosticado com covid-19, Carlos esteve com Isabel II

O príncipe Carlos recebeu, esta quinta-feira de manhã, um resultado positivo ao teste à covid-19. Não se sabe se o filho de Isabel II revela algum sintoma, tendo ficado em isolamento. Mas a BBC alerta para o facto de o príncipe de Gales ter estado com a mãe, de 95 anos, há apenas dois dias, no Castelo de Windsor.

De acordo com a emissora britânica, Camila também se submeteu a um teste, mas o resultado foi negativo, informou a Clarence House.

Tanto Carlos como a duquesa da Cornualha estão vacinados contra a covid-19 com três doses e esta não é a primeira vez que o príncipe de Gales foi diagnosticado. Em Março de 2020, o primeiro na linha de sucessão ao trono foi uma das primeiras pessoas das casas reais europeias a ser infectado.

Na quarta-feira, Carlos participou numa recepção do British Asian Trust, onde fotografias o mostram a conversar com outros convidados, incluindo o ministro das Finanças britânico Rishi Sunak. O ministro da Saúde Sajid Javid e o ministro do Interior Priti Patel também estavam entre os convidados.