Reservado na faculdade, integrado e simpático no secundário. Como os colegas vêem o jovem suspeito

Na Faculdade de Ciências de Lisboa o jovem de 18 anos que é suspeito de planear ataque é visto como reservado. Na escola secundária colegas lembram que ganhou prémio no baile de finalistas.

Antes de vir para Lisboa, o jovem de 18 anos que a Polícia Judiciária deteve por suspeitas de estar há meses a planear atacar colegas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, estudou na Escola Secundária da Batalha. Uma aluna que o acompanhou de perto no 11º e 12º ano, e que se quer manter no anonimato, recorda ao PÚBLICO por telefone que ele era uma pessoa de quem toda a gente gostava. “Não havia ninguém que o metesse de parte”, afirma. “Era simpático, apesar de ter os seus problemas.” Sobre os problemas refere uma forma “diferente” de falar que não consegue descrever bem. “À volta dele as pessoas tinham consciência que era um menino especial”, diz. “Percebemos isso pela fala e pelas acções.”